Томск, , 03:10 — REGNUM Днём 6 декабря в Томской области ожидается — 4, +1 °С, местами — 5, — 10 °C, по северу — 13, — 18 °C. Об этом ИА REGNUM сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

Мороз Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Прогнозируется небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, по северо-западу без существенных осадков. В отдельных районах будут наблюдаться гололёдные явления.

Ветер северо-западный 4−9 м/с, местами порывы 15−17 м/с.

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