Берлин, , 02:22 — REGNUM Брать пример с Финляндии в вопросе взаимоотношений с НАТО рекомендовал Украине глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер. Об этом 5 декабря политик рассказал в интервью изданию Handelsblatt.

НАТО и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Мы могли бы рекомендовать Украине в долгосрочной перспективе начать брать пример с финнов. Финляндия является членом ЕС, но не НАТО», —заявил Ишингер.

Дипломат пояснил, что членство Украины в НАТО может стать «красной чертой» для России. При этом Ишингер отметил, что сейчас нельзя сделать прогноз о том, примут ли Украину в Североатлантический альянс.

Кроме того, дипломат добавил, что пока не верит в якобы «предстоящее вторжение России на территорию Украины, которого все так опасаются». По мнению Ишингера, новому правительству Германии нужно способствовать диалогу между Евросоюзом и НАТО с одной стороны и Москвой с другой стороны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что главы МИД ЕС намерены обсудить ситуацию вокруг Украины на встрече в Брюсселе.

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