Вашингтон, , 01:44 — REGNUM Четырёхдневный траур в связи со смертью политика Боба Доула объявил президент США Джозеф Байден. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба Белого дома.

Приспущен флаг

О смерти политика сообщил Фонд Элизабет Доул, экс-сенатора и супруги республиканца. Боб Доул скончался в возрасте 98 лет. Доул трижды баллотировался в президенты и один раз выдвигался на пост вице-президента США. В последний раз он выдвигался кандидатом на пост главы государства в 1996 году, его соперником был Билл Клинтон, одержавший тогда победу на президентских выборах.

По распоряжению американского лидера, государственные флаги США будут приспущены до заката Солнца 9 декабря на всех американских учреждениях и официальных зданиях, а также посольствах, военных базах и кораблях.