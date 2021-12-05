Пекин, 6 декабря, 2021, 01:22 — ИА Регнум. 5 декабря китайские ученые Юго-Западного университета Китая сообщили, что им удалось записать и воспроизвести текстовую последовательность в ДНК при помощи электродов. Также сообщается, что после записи код был расшифрован без каких-либо потерь.

ДНК

Генетики из Юго-Западного университет Китая отметились, что теперь синтез и расшифровка генома одновременно не является чем-то невозможным.

Переход на такую систему записи текстовой информации ДНК позволит упростить хранение и перенос данных: «Инструменты и оборудование миниатюризированы. Нам нужно только найти соответствующий электрод, когда нужна информация», — заявил автор исследования Лю Хун.