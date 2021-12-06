Ереван, , 01:17 — REGNUM В минувшую пятницу российские СМИ опубликовали реакцию своего МИДа на высказывания председателя парламента Армении Алена Симоняна, недавно посетившего Москву. 24 ноября он встретился с российскими журналистами. Вот что из этого получилось, согласно пониманию внешнеполитического ведомства России, приведенному агентством РИА Новости.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

«В ходе упомянутой беседы уважаемый председатель Национального собрания Республики Армения Ален Симонян, сославшись на «мысли армянского общества» о том, что «Россия сдала Карабах», заявил: «Если бы кто-то (в Армении. — Прим. ред.) собирался что-то сдавать, было несколько вариантов это сделать, включая план Лаврова». В то же время он подчеркнул, что никто ничего не сдавал», — сообщили журналистам в МИД России». И еще: «МИД России всегда с уважением относится к общественному мнению других стран, даже если с ними не согласен. Это верно вдвойне, когда речь идет о наших союзниках и друзьях, к каковым относится Армения… Вызывает глубокое сожаление то, что некоторые армянские политики не только не опровергают абсурдные мысли насчет «сдачи» Россией не принадлежащего ей Нагорного Карабаха, а, по сути, солидаризуются с подобными безосновательными суждениями».

Неужели председатель парламента Армении пытался возложить ответственность за поражение в прошлогодней войне на Россию, причем, находясь в Москве?

Изучим внимательно сохранившуюся запись диалога Алена Симоняна с корреспондентом «Комсомольской правды» Дмитрием Стешиным, в ходе которого говорилось о «сдаче Карабаха». Российский журналист прямо обвинил гостя из Армении с его правительством в «сдаче Карабаха» и объяснил это стремлением изменить «геополитический вектор с российского на западный». Все последующие слова армянского политика были ответом на обвинение руководства его страны в преднамеренной «сдаче Карабаха». Это важно держать в уме для понимания контекста разговора.

Симонян ответил саркастически, что в Армении существует «такое понимание», что Карабах «сдала Россия». Сказано это было с иронией с целью проиллюстрировать абсурдность обвинения журналиста, взявшего на себя роль государственного обвинителя. Далее он обвинил Стешина в оскорблении памяти трех тысяч восьмисот погибших, подчеркнув: «Мы сражались до последнего». Далее: «Если кто-то бы собирался что-то сдавать, то было несколько вариантов, включая план Лаврова». Ален Симонян говорил тут об инициативах по прекращению войны, одна из которых обозначена прессой как «план Лаврова», но также — о попытках французов и американцев предложить свою формулу для приостановления кровопролития.

Действительно, Армения могла и в начале войны и на более поздней стадии придти к перемирию ценой того или иного плана поэтапного отступления при сохранении в той или иной степени особого статуса для самого Карабаха, но правительство Пашиняна не пошло на это. Сегодня многие назовут это грубой ошибкой, ибо в начале военных действий у Армении были шансы на куда более льготное урегулирование для себя, нежели при нынешнем положении дел. Но решение воевать дальше никак не назовешь преднамеренной «сдачей Карабаха».

Ответ Симоняна содержал риторический вопрос: «А с чего вы взяли, что кто-то сдал Карабах?». В контексте ответа на обвинения это было утверждением, что ни сама Армения, ни Россия и не помышляли о «сдаче Карабаха». Для пущей ясности Симонян подчеркнул: «Считать или говорить, что кто-то что-то сдал — означает не знать, что происходит что происходит в Армении, что происходит в Азербайджане, что происходит в Нагорном Карабахе и, к сожалению, что происходит в Российской федерации». Здесь он прямо говорит, что только непонимание ситуации в регионе может привести человека к мысли о том, что сама Армения или Россия «что-то сдавали». Он иронически приравнивал российского журналиста к возводящим в Армении напраслину на Россию, отмежевавшись от них.

Никакого иного понимания высказываний Алена Симоняна быть не может. Что привело к такой небрежности МИД России? Тут ведь и переводчиков не требовалось. Можно относиться критически к качеству управления страной Николом Пашиняном, но в чем причины повторяющейся односторонней тенденциозности?

Вспомним, как слывущий непредвзятым «Коммерсантъ» выдал накануне последних выборов в Армении: 24,1% — за блок Кочаряна и 23,8% за партию Пашиняна. Маргарита Симоньян на сайте ведущего информационного агентства дала в день выборов партии Кочаряна 32%, а Пашиняну — всего 24%. Сразу после закрытия избирательных участков ас российских СМИ Арам Ашотович Габриэлянов написал в своем телеграм-канале: «Пришли данные экзитполов российских структур. Они принципиально не давали мне данные до окончания выборов. «Армения» — 41; «Гражданский договор» — 21; «Процветающая Армения» — 10; «Честь имею» — 7». В сторону Пашиняна не только не было попыток перекоса и перебора, но и приближения к точным оценкам не сыскать.

Не перестаем удивляться пассивности армянского руководства в отношении российского общественного поля. И еще больше удивляет неумение МИДа Армении ответить достойным разъяснениям на такое заявление российских коллег или на косое воззрение на сегодняшнюю Армении в СМИ России. Это тоже проявление небрежности. Но Армения платит за такие промахи куда дороже.