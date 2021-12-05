Ереван, 6 декабря, 2021, 01:17 — ИА Регнум. В минувшую пятницу российские СМИ опубликовали реакцию своего МИДа на высказывания председателя парламента Армении Алена Симоняна, недавно посетившего Москву. 24 ноября он встретился с российскими журналистами. Вот что из этого получилось, согласно пониманию внешнеполитического ведомства России, приведенному агентством РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

«В ходе упомянутой беседы уважаемый председатель Национального собрания Республики Армения Ален Симонян, сославшись на «мысли армянского общества» о том, что «Россия сдала Карабах», заявил: «Если бы кто-то (в Армении. — Прим. ред.) собирался что-то сдавать, было несколько вариантов это сделать, включая план Лаврова». В то же время он подчеркнул, что никто ничего не сдавал», — сообщили журналистам в МИД России». И еще: «МИД России всегда с уважением относится к общественному мнению других стран, даже если с ними не согласен. Это верно вдвойне, когда речь идет о наших союзниках и друзьях, к каковым относится Армения… Вызывает глубокое сожаление то, что некоторые армянские политики не только не опровергают абсурдные мысли насчет «сдачи» Россией не принадлежащего ей Нагорного Карабаха, а, по сути, солидаризуются с подобными безосновательными суждениями».

Неужели председатель парламента Армении пытался возложить ответственность за поражение в прошлогодней войне на Россию, причем находясь в Москве?

Изучим внимательно сохранившуюся запись диалога Алена Симоняна с корреспондентом «Комсомольской правды» Дмитрием Стешиным, в ходе которого говорилось о «сдаче Карабаха». Российский журналист прямо обвинил гостя из Армении с его правительством в «сдаче Карабаха» и объяснил это стремлением изменить «геополитический вектор с российского на западный». Все последующие слова армянского политика были ответом на обвинение руководства его страны в преднамеренной «сдаче Карабаха». Это важно держать в уме для понимания контекста разговора.

Симонян ответил саркастически, что в Армении существует «такое понимание», что Карабах «сдала Россия». Сказано это было с иронией с целью проиллюстрировать абсурдность обвинения журналиста, взявшего на себя роль государственного обвинителя. Далее он обвинил Стешина в оскорблении памяти трех тысяч восьмисот погибших, подчеркнув: «Мы сражались до последнего». Далее: «Если кто-то бы собирался что-то сдавать, то было несколько вариантов, включая план Лаврова». Ален Симонян говорил тут об инициативах по прекращению войны, одна из которых обозначена прессой как «план Лаврова», но также — о попытках французов и американцев предложить свою формулу для приостановления кровопролития.

Действительно, Армения могла и в начале войны, и на более поздней стадии прийти к перемирию ценой того или иного плана поэтапного отступления при сохранении в той или иной степени особого статуса для самого Карабаха, но правительство Пашиняна не пошло на это. Сегодня многие назовут это грубой ошибкой, ибо в начале военных действий у Армении были шансы на куда более льготное урегулирование для себя, нежели при нынешнем положении дел. Но решение воевать дальше никак не назовешь преднамеренной «сдачей Карабаха».

Ответ Симоняна содержал риторический вопрос: «А с чего вы взяли, что кто-то сдал Карабах?» В контексте ответа на обвинения это было утверждением, что ни сама Армения, ни Россия и не помышляли о «сдаче Карабаха». Для пущей ясности Симонян подчеркнул: «Считать или говорить, что кто-то что-то сдал, — означает не знать, что происходит в Армении, что происходит в Азербайджане, что происходит в Нагорном Карабахе и, к сожалению, что происходит в Российской федерации». Здесь он прямо говорит, что только непонимание ситуации в регионе может привести человека к мысли о том, что сама Армения или Россия «что-то сдавали». Он иронически приравнивал российского журналиста к возводящим в Армении напраслину на Россию, отмежевавшись от них.

Никакого иного понимания высказываний Алена Симоняна быть не может. Что привело к такой небрежности МИД России? Тут ведь и переводчиков не требовалось. Можно относиться критически к качеству управления страной Николом Пашиняном, но в чем причины повторяющейся односторонней тенденциозности?

Вспомним, как слывущий непредвзятым «Коммерсантъ» выдал накануне последних выборов в Армении: 24,1% — за блок Кочаряна и 23,8% за партию Пашиняна. Маргарита Симоньян на сайте ведущего информационного агентства дала в день выборов партии Кочаряна 32%, а Пашиняну — всего 24%. Сразу после закрытия избирательных участков ас российских СМИ Арам Ашотович Габриэлянов написал в своем телеграм-канале: «Пришли данные экзитполов российских структур. Они принципиально не давали мне данные до окончания выборов. «Армения» — 41; «Гражданский договор» — 21; «Процветающая Армения» — 10; «Честь имею» — 7». В сторону Пашиняна не только не было попыток перекоса и перебора, но и приближения к точным оценкам не сыскать.

Не перестаем удивляться пассивности армянского руководства в отношении российского общественного поля. И еще больше удивляет неумение МИДа Армении ответить достойным разъяснением на такое заявление российских коллег или на косое воззрение на сегодняшнюю Армении в СМИ России. Это тоже проявление небрежности. Но Армения платит за такие промахи куда дороже.