Вашингтон, 6 декабря, 2021, 01:09 — ИА Регнум. Данные разведслужб США позволяют предположить, что КНР планирует построить военно-морскую базу в Экваториальной Гвинее, на атлантическом побережье Африки. Об этом 5 декабря сообщает газета The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Африка

По предположениям разведслужб США, Китай может построить военно-морскую базу в городе Бата. Здесь уже находится построенный КНР глубоководный коммерческий порт. С помощью новой базы Китай сможет пополнять свои запасы в Экваториальной Гвинее, что вызывает беспокойство у Пентагона.

В случае, если информация подтвердится, то это будет уже вторая военная база Китая в Африке. Первая была развёрнута в 2017 году в Джибути, при этом в том же районе расположена крупнейшая военная база США в Африке — Camp Lemonnier. В Белом доме дали понять правительству Экваториальной Гвинеи, что «определенные потенциальные шаги, связанные с китайской активностью, вызовут опасения в сфере национальной безопасности».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США обеспокоены планами Китая создать новую военно-морскую базу на западном побережье Африки и расширить свое военное присутствие на территории как Атлантического, так и Тихого океанов.