Вашингтон, , 01:01 — REGNUM 3 декабря на официальном YouTube-канале студии Warner Bros. был опубликован новый трейлер четвертой части франшизы «Матрица» за авторством Ланы Вачовски, премьера которой в российских кинотеатрах ожидается 16 декабря 2021 года.

Перед выбором Цитата к/ф Матрица. реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 1999. США

Главные роли в фильме исполнят Киану Ривз (Нео) и Кэрри-Энн Мосс (Тринити), также принимавшие участие в съемках основной трилогии.

Ранее Лана Вачовски заявляла, что «Матрицу» изначально задумывали как законченную трилогию: «Мы не просто так хотели, чтобы эта история стала своего рода триптихом. Некоторые истории бывают такими длинными, что их можно поделить на части. Но «Матрица» с самого начала создавалась как полноценное произведение со своей структурой и изяществом. Но студия Warner Bros. каждый год нас просила сделать по «Матрице» еще один фильм», — сказала Вачовски.

Несмотря на уговоры студии снять продолжение, идея о четвертой части франшизы сама возникла у Ланы, когда та столкнулась с личной трагедией.