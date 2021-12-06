Белград, 6 декабря, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Лучший теннисист мира Новак Джокович 5 декабря заявил о том, что, когда речь идет об экологических проблемах в Сербии, он борется за справедливость и истину и «дистанцируется как от властей, так и от оппозиции». Так Джокович прокомментировал реакцию, которую вызвала его поддержка экологических протестов в Сербии.

Andrew Campbell Новак Джокович

Джокович добавил, что он всегда старался быть аполитичным.

«Я осознаю, что на демонстрациях выдвигаются и другие, политические требования. Но я хотел бы огородиться и от «позиции», и от «оппозиции», от политических движений любого толка. Мне мешает то, что человек не может озвучить свою позицию по поводу базовых жизненных вещей, таких, как воздух, вода и еда, чтобы его при этом не обозначили как левого, правого, оппозиционера, демократа, прогрессиста, социалиста», — процитировало агентство «Бета» слова Джоковича.

Напомним, что Новак Джокович 4 декабря в соцсетях опубликовал фотографию с акции протеста в Белграде, которую часть общественности истолковала как желание Джоковича поддержать протесты. Теннисист написал под фотографией: «Чистый воздух, вода и еда — это ключевые составляющие здоровья. Без этого любой разговор про здоровье просто лишний».