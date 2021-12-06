Вашингтон, , 00:48 — REGNUM 5 декабря американские СМИ сообщили, что за первые три дня предварительных продаж фильм Marvel Studios «Человек-паук: Нет пути домой», премьера которого в мире состоится 15 декабря, заработал более 50 миллионов долларов только в пределах США. За двенадцать дней до премьеры в Великобритании новый фильм, повествующий об истории Питера Паркера, серьезно опережает «Не время умирать» с Дэниелем Крэйгом в роли Джеймса Бонда.

Человек-паук Цитата из к/ф «Человек-паук: Возвращение домой». реж Джон Уоттс. 2017. США

Ранее сообщалось, что бюджет фильма «Человек-паук: нет пути домой» составит колоссальные 270 миллионов долларов, что более, чем в полтора раза больше бюджета второго фильма с Томом Холандом в главной роли.

Премьера фильма в России также состоится 15 декабря, то есть менее, чем через две недели.