Вашингтон, , 00:34 — REGNUM 18 октября в свет вышел фильм «Вечные» от киностудии Marvel. После минувших выходных сборы фильма в мире достигли отметки в 384 миллионов долларов. Таким образом, «Вечные» опередили в прокате фантастический боевик «Дюна» за режиссерством Дени Вильнева (382 миллиона долларов).

«Дюна» Скриншот с YouTube

При этом стоит отметить, что в распоряжении «Вечных» не было китайского кинорынка, в отличие от «Дюны».

Ранее сообщалось, что продукт Marvel Studios «Человек-паук: Нет пути домой» заработал более 50 миллионов долларов за первые три дня предварительных продаж. Больше имел лишь другой блокбастер от Marvel Studios «Мстители: Финал».