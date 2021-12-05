Вашингтон, 6 декабря, 2021, 00:34 — ИА Регнум. 18 октября в свет вышел фильм «Вечные» от киностудии Marvel. После минувших выходных сборы фильма в мире достигли отметки в 384 миллиона долларов. Таким образом, «Вечные» опередили в прокате фантастический боевик «Дюна» режиссера Дени Вильнева (382 миллиона долларов).

Скриншот с YouTube «Дюна»

При этом стоит отметить, что в распоряжении «Вечных» не было китайского кинорынка, в отличие от «Дюны».

Ранее сообщалось, что продукт Marvel Studios «Человек-паук: Нет пути домой» заработал более 50 миллионов долларов за первые три дня предварительных продаж. Больше имел лишь другой блокбастер от Marvel Studios «Мстители: Финал».