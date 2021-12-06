Нью-Дели, , 00:31 — REGNUM Более половины взрослого населения привиты от коронавируса в Индии. Об этом 5 декабря сообщил министр здравоохранения Мансух Мандавия в своём Twitter.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Мандвия уточнил, что в стране вакцинировано от COVID-19 больше 50% населения и отметил, что для него это повод для большой гордости.

Минздрав Индии намерен ускорить темпы вакцинации в стране и расширить её масштабы. На сегодняшний день в Индии сделано больше миллиарда прививок от коронавируса, по этому показателю страна находится на втором месте в мире. Хотя бы одну дозу вакцины в стране получили более 799 млн человек, две 1 477 млн человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Индии подтверждено два случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон».

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