Приштина, , 00:35 — REGNUM Сербия ведет себя по отношению к странам, «созданным в результате развала бывшей Югославии», как «маленькая Россия». Об этом заявил премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти в интервью черногорскому изданию Pobjeda 5 декабря.

Альбин Курти (сс) AgronBeqiri

По его словам, Сербия не может даже допустить мысли о том, что Косово является ее равноправным соседом.

«Мы имеем дело с государством, которое не признает Косово, которое автократично и тяготеет к Москве. С другой стороны, Косово является независимым и суверенным государством, имеет свою территориальную целостность, но также и много проблем», — рассказал Курти.

Курти считает, что в настоящее время ситуация в регионе Западных Балкан напоминает «миниатюрную реплику Российской Федерации». По его мнению, Сербия ведет себя как Россия и пытается превратить «энтитет Боснии и Герцеговины — Республику Сербскую в Белоруссию, а Черногорию в Украину».

«По сути, Сербия не признает государственность стран, которые не состоят в ЕС — БиГ, Черногорию, Косово, даже Северную Македонию. Она считает эти государства временными и всеми силами пытается уничтожить их государственность», — рассказал Курти.

Напомним, что Косово является автономным краем Сербии, в котором в 2008 году албанские сепаратисты в одностороннем порядке провозгласили независимость.