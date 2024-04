Детройт, США, 5 декабря, 2021, 23:59 — ИА Регнум. 5 декабря журналы Human Genetics and Genomics и The American Journal of Human Genetics сообщили о том, что исследователи из Государственного университета Уэйна, расположенном в Детройте (США), выявили в человеческом организме ген, в 80% случаев вызывающий у носителя заикание. В научном исследовании ученые проанализировали более 1,8 тысячи человек с заиканием, что позволило обнаружить гены, вызывающие этот речевой дефект.

ДНК

Также в статье сообщается, что с нарушением речи также связаны гены, регулирующие выработку половых гормонов, и ген, связанный с аутизмом.

Сообщается, что открытие поможет в разработке эффективного метода избавления от этого речевого нарушения.