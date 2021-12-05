Белград, 6 декабря, 2021, 00:17 — ИА Регнум. Правительство Сербии на заседании 9 декабря обсудит внесение изменений в закон об экспроприации, против которого уже вторую неделю протестуют граждане страны. Об этом заявил сербский министр финансов Синиша Мали 5 декабря.

Сербия

По словам министра, этот закон никак не связан с компанией «Рио Тинто» и ее намерениями расселить весь район на западе Сербии для того, чтобы открыть там литиевый рудник.

Мали отметил, что закон не противоречит конституции страны и что изменения коснутся лишь некоторых сроков, которые даются людям на переселение в случае экспроприации их имущества.

«Сегодня мы составим проект изменений для того, чтобы до четверга мы могли обсудить его на заседании правительства. Срок для подписания закона — 10 декабря, и он будет внесен в парламент для принятия до конца года», — заявил Мали телеканалу Prva.

Напомним, что 4 декабря в Сербии прошли массовые акции протеста против закона об экспроприации и строительства рудника «Рио Тинто», которое, по мнению граждан, губительно скажется на экологии.