Вашингтон, 5 декабря, 2021, 23:41 — ИА Регнум. Ракетный эсминец военного флота США Arleigh Burke прибыл в румынский порт Констанца в рамках запланированного визита. Об этом сообщили в пресс-службе шестого флота ВМС США.

Корабль ВМС США

«Это второй заход корабля в порт с момента его прибытия в Черное море 25 ноября. До этого — 26−28 ноября — корабль посетил Варну в Болгарии. Находясь в Черном море, Arleigh Burke проводит обычные операции в целях обеспечения безопасности на море, а также стабильности в регионе», — отмечается в сообщении.

Напомним, ранее, 25 ноября, в ВМС США заявили, что американский военный корабль вошел в акваторию Черного моря с целью «обычного патрулирования», корабли ВМС НАТО регулярно проводят подобные операции.