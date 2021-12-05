Приштина, Сербия, 5 декабря, 2021, 23:57 — ИА Регнум. Следующая встреча президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра сепаратистского Косово Альбина Курти в рамках брюссельского диалога может состояться во второй неделе декабря. Об этом Курти заявил журналистам 5 декабря.

Kryeministri-ks.net Альбин Курти

По словам Курти, посредники от Евросоюза должны решить, целесообразно ли проводить встречу делегаций Белграда и Приштины на высшем уровне. Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель и спецпредставитель по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак должны пригласить стороны на встречу в Брюссель, передает слова Курти изание «Коха диторе».

Напомним, что ранее региональные СМИ сообщали о том, что очередная встреча Вучича и Курти в ближайшее время не состоится, так как в ходе переговоров делегаций Белграда и Приштины на уровне экспертов не было достигнуто нужного прорыва.