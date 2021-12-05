Вашингтон, 5 декабря, 2021, 23:40 — ИА Регнум. 5 декабря потоковый сервис HBO представил тизер второго сезона сериала «Воспитанные волками», продюсированием которого занимается британский кинорежиссер Ридли Скотт, участвовавший в создании таких картин, как «Гладиатор» и «Чужой».

JasonParis HBO

Также сообщается, что премьера второго сезона сериала состоится 3 февраля 2022 года.

Главные роли в сериале продолжат исполнять Аманда Коллин, Трэвис Фиммел, Абубакар Салим, Винта МакГрат и Нив Алгар.

Первый сезон сериала вышел в свет 3 сентября 2020 года, однако не смог добиться высоких оценок от критиков. Пользователи портала «Кинопоиск» поставили первому сезону оценку 6.9 из 10 возможных.