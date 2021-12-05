Москва, 5 декабря 2021, 23:15 — REGNUM В Москве столкнулось сразу 11 автомобилей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
ДТП произошло в воскресенье, 5 декабря, на 22 км Симферопольского шоссе. По предварительной информации, в результате аварии пострадали два человека.
«Произошло столкновение автомобилей на 22 км Симферопольского шоссе, — рассказал собеседник агентства. — На месте ДТП работает пожарно-спасательное подразделение МЧС».
В настоящее время выясняются причины аварии.