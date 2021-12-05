Москва, 5 декабря, 2021, 23:15 — ИА Регнум. В Москве столкнулось сразу 11 автомобилей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Mytaganrog.com ДТП

ДТП произошло в воскресенье, 5 декабря, на 22 км Симферопольского шоссе. По предварительной информации, в результате аварии пострадали два человека.

«Произошло столкновение автомобилей на 22 км Симферопольского шоссе, — рассказал собеседник агентства. — На месте ДТП работает пожарно-спасательное подразделение МЧС».

В настоящее время выясняются причины аварии.