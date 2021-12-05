Хельсинки, , 23:20 — REGNUM 4 декабря министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сдал положительный результат на COVID-19. За несколько дней до получения результатов теста Хаависто посетил несколько различных встреч с другими членами кабинета министров и депутатами парламента. Сейчас контактировавших с Хаависто просят пройти тестирование на коронавирус. Об этом 5 декабря сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

Финляндия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

Считается, что до 20 депутатов парламента Финляндии могли заразиться коронавирусной инфекцией при встрече с Хаависто.

Несколько членов правительства также будут проверены на наличие вируса после посещения встреч с Хаависто. Официальным лицам и министрам также рекомендуется избегать контактов друг с другом.

«В связи с этим несколько министров были вынуждены изменить свое расписание на следующую неделю», — говорится в репортаже.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Финляндии заразился SARS-CoV-2