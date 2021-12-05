Стокгольм, , 23:16 — REGNUM В Швеции мнения относительно внедрения сертификата вакцинации от COVID-19 в сфере розничной торговли и ресторанного бизнеса неоднозначны. 5 декабря в своем новостном репортаже журналисты SVT Nyheter отметили, что сейчас в шведских магазинах многолюдно, несмотря на то, что уровень распространения коронавируса в стране увеличивается, но запретить непривитым покупать еду непросто.

Стокгольм. Швеция

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«Даже непривитые должны иметь возможность покупать продукты на Рождество. Я думаю, нужно немного подумать. Скорее всего, их нужно внедрять в первую очередь совсем не в этой сфере», — заявил в интервью SVT Матс Хеденстрём, представитель отраслевой организации Svensk Handel.

В свою очередь Малин Акхольт, председатель профсоюза Отельеров и рестораторов, не совсем согласна, когда дело доходит до посещения непривитыми ресторанов.

Так, по данным отраслевой организации Visita, в Швеции уже были выявлены случаи, когда на предновогодних корпоративах заражались компании людей, а также персонал, что нанесло ущерб отрасли.