Москва, 5 декабря 2021, 22:37 — REGNUM Победу сборной России в финале Кубка Дэвиса над командой Хорватии прокомментировал министр спорта страны Олег Матыцин.
«Очень рад за отечественную школу тенниса, — цитирует Матыцина «Спорт-Экспресс». — Мы ею гордимся! … Всех с победой!»
Матыцин выразил уверенность, что российские теннисисты продолжат радовать болельщиков и дальше.
Как передавало ИА REGNUM, 5 декабря теннисист Даниил Медведев принёс победу сборной России в финале Кубка Дэвиса, обыграв в решающем матче представителя команды Хорватии Марина Чилича. Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счётом 7:6 (9:7), 6:2.
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