Москва, 5 декабря, 2021, 22:37 — ИА Регнум. Победу сборной России в финале Кубка Дэвиса над командой Хорватии прокомментировал министр спорта страны Олег Матыцин.

(сс) marijana1 Теннис

«Очень рад за отечественную школу тенниса, — цитирует Матыцина «Спорт-Экспресс». — Мы ею гордимся! … Всех с победой!»

Матыцин выразил уверенность, что российские теннисисты продолжат радовать болельщиков и дальше.

Как передавало ИА REGNUM, 5 декабря теннисист Даниил Медведев принёс победу сборной России в финале Кубка Дэвиса, обыграв в решающем матче представителя команды Хорватии Марина Чилича. Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счётом 7:6 (9:7), 6:2.

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