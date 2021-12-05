Елизавета Коробова, 5 декабря 2021, 23:19 — REGNUM Заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника о том, что он призвал нового канцлера Олафа Шольца сделать «недвусмысленное предупреждение» России и её президенту Владимиру Путину в виде списка «жёстких карательных мер», вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 5 декабря в социальной сети Facebook.
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«Им бы стоило проконсультировался у пособников фашистов во времена Великой Отечественной войны, как лучше всего бороться с Россией. Те бы ответили, со страниц учебников истории, как им на виселице весело виселось», — написала Надежда Х.
Многие пользователи пришли к выводу, что украинские политики не изменяют себе и верно следуют заветам своих бандеровских и нацистских предшественников.
«Карательный» — очень ёмкое и правильное слово для описания того, как киевский режим воспринимает себя, с чем ассоциирует. Они прямо обращаются к лексике бандеровско-шухевических нелюдей. Каратели у этих правителей, судя по всему, в крови», — считает Андрей К.
Некоторые комментаторы отмечают, что Киев мог бы уже сотню раз договориться обо всём с Москвой, но он намеренно идёт на обострение конфликта.
«Вместо того, чтобы продолжать разваливать страну свою, лучше бы старались наладить отношения с Россией, по примеру Казахстана или Азербайджана. Украина могла бы предугадать, что Россия будет стремиться защитить русскоговорящее население, но делала всё, чтобы загнать себя в угол и трястись в страхе», — отмечает Ирина Б.
Часть людей полагает, что Германия сама активно поучаствовала в создании монстра под названием украинская власть, поэтому пускай сама с ней теперь и мучается.
«Бедный Шольц, не успел еще кресло освоить, как уже попал под раздачу своих дармоедов. Теперь украинские власти будут ездить по ушам немецкому правительству, чтобы те хоть как-то надавали на Россию», — указывает Василий М.
«Посол-распорядитель. Германии так нравится, что её на её же земле строит какой-то очередной свидомый хам при должности. Там только палец дай — руку откусит. А что, сами виноваты, что пригрели у себя на груди такую ядовитую змею. Пускай теперь сами с ней мучаются», — написал Андрей В.
Ряд пользователей указывает на то, что Украина всеми силами пытается разорвать экономические отношения между Москвой и Берлином, не дав России запустить газопровод «Северный поток — 2».
«Мы имеем дело с жалкой попыткой украинских властей поправить своё печальное газовое положение. Киев хочет сделать всё, чтобы затормозить запуск «Северного потока — 2» и, тем самым, продлить себе контракт на транзит российского газа по своей территории. У политиков на Украине только одно перед глазами стоит — дырявый бюджет, который можно забить только газовыми деньгами», — пишет Юрий Н.
Напомним, 4 декабря посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил в интервью немецкой газете Bild о том, что он призвал нового канцлера Олафа Шольца сделать «недвусмысленное предупреждение» России и её президенту Владимиру Путину в виде списка «жёстких карательных мер». Данные меры включают в себя: исключение РФ из членства в любых международных организациях, запрет на импорт российского газа, нефти, угля и других товаров, запрет на немецкие инвестиции в России, заморозку российских государственных активов за рубежом, включая банковские счета, и отключение России от системы SWIFT.