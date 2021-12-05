5 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили предложение украинского посла к Германии, чтобы та применила «жёсткие карательные меры» против России.

Елизавета Коробова, , 23:19 — REGNUM Заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника о том, что он призвал нового канцлера Олафа Шольца сделать «недвусмысленное предупреждение» России и её президенту Владимиру Путину в виде списка «жёстких карательных мер», вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 5 декабря в социальной сети Facebook.

Каратели Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Минские соглашения? Не слышали. Украина идёт на конфликт — все новости»

«Им бы стоило проконсультировался у пособников фашистов во времена Великой Отечественной войны, как лучше всего бороться с Россией. Те бы ответили, со страниц учебников истории, как им на виселице весело виселось», — написала Надежда Х.

Многие пользователи пришли к выводу, что украинские политики не изменяют себе и верно следуют заветам своих бандеровских и нацистских предшественников.

«Карательный» — очень ёмкое и правильное слово для описания того, как киевский режим воспринимает себя, с чем ассоциирует. Они прямо обращаются к лексике бандеровско-шухевических нелюдей. Каратели у этих правителей, судя по всему, в крови», — считает Андрей К.

Некоторые комментаторы отмечают, что Киев мог бы уже сотню раз договориться обо всём с Москвой, но он намеренно идёт на обострение конфликта.

«Вместо того, чтобы продолжать разваливать страну свою, лучше бы старались наладить отношения с Россией, по примеру Казахстана или Азербайджана. Украина могла бы предугадать, что Россия будет стремиться защитить русскоговорящее население, но делала всё, чтобы загнать себя в угол и трястись в страхе», — отмечает Ирина Б.

Часть людей полагает, что Германия сама активно поучаствовала в создании монстра под названием украинская власть, поэтому пускай сама с ней теперь и мучается.

Олав Шольц Steffen Prößdorf

«Бедный Шольц, не успел еще кресло освоить, как уже попал под раздачу своих дармоедов. Теперь украинские власти будут ездить по ушам немецкому правительству, чтобы те хоть как-то надавали на Россию», — указывает Василий М.

«Посол-распорядитель. Германии так нравится, что её на её же земле строит какой-то очередной свидомый хам при должности. Там только палец дай — руку откусит. А что, сами виноваты, что пригрели у себя на груди такую ядовитую змею. Пускай теперь сами с ней мучаются», — написал Андрей В.

Ряд пользователей указывает на то, что Украина всеми силами пытается разорвать экономические отношения между Москвой и Берлином, не дав России запустить газопровод «Северный поток — 2».

Северный поток-2 Андрей Перцев

«Мы имеем дело с жалкой попыткой украинских властей поправить своё печальное газовое положение. Киев хочет сделать всё, чтобы затормозить запуск «Северного потока — 2» и, тем самым, продлить себе контракт на транзит российского газа по своей территории. У политиков на Украине только одно перед глазами стоит — дырявый бюджет, который можно забить только газовыми деньгами», — пишет Юрий Н.

Напомним, 4 декабря посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил в интервью немецкой газете Bild о том, что он призвал нового канцлера Олафа Шольца сделать «недвусмысленное предупреждение» России и её президенту Владимиру Путину в виде списка «жёстких карательных мер». Данные меры включают в себя: исключение РФ из членства в любых международных организациях, запрет на импорт российского газа, нефти, угля и других товаров, запрет на немецкие инвестиции в России, заморозку российских государственных активов за рубежом, включая банковские счета, и отключение России от системы SWIFT.