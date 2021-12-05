Бирмингем, Великобритания, 5 декабря, 2021, 22:24 — ИА Регнум. 3 декабря научные сотрудники из Бирмингского и Хаддерсфилдского университетов, расположенных в Великобритании, провели исследовательскую работу, в процессе которой была разработана техника, улучшающая процесс заживления ран с помощью напечатанных на 3D-принтере имплантов PRP.

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В процессе научно-исследовательской работы ученые изучали возможность извлечения PRP из крови пациента.

Также сообщается, что этот метод печати эквивалентов кожи является первым в своем роде, позволяющим имитировать три слоя кожи.

На данный момент команда исследователей не может оценить заживление хронической раны с помощью заменителя кожи, так как этот процесс занимает больше заявленного времени в 14−21 день.