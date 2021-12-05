Анкара, 5 декабря, 2021, 22:17 — ИА Регнум. Удары по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака нанесли представители вооруженных сил (ВС) Турции. Об этом в воскресенье, 5 декабря, сообщило Anadolu Ajansi со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

В сообщении турецкого оборонного ведомства говорится, что в ходе военной операции были ликвидированы три члена незаконных вооруженных формирований. О том, где именно была проведена операция, не сообщается.

Отмечается, что для уничтожения боевиков были задействованы средства огневой поддержки.

Напомним, деятельность РПК в Турции запрещена. Члены данной организации сражаются за право создания собственной автономии в рамках государства.