Москва, 5 декабря, 2021, 22:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин совместно с заведующим пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы Павлом Бережанским обсудил причины тяжелого течения заболевания COVID-19 у детей.

Путин

«Одно время говорили, что дети болеют легко. Потом вдруг я услышал от ваших коллег, что в общем и тяжелое течение заболевания есть у детей. Да?», — спросил президент у победителя конкурса «Волонтер года».

Бережанский ответил утвердительно, отметив, что тяжелое течение болезни отмечается у тех детей, у которых имеются сопутствующие заболевания.

«Да, но тяжелые течения чаще есть у детей, у которых есть какая-то сопутствующая патология — сахарный диабет, болезни щитовидной железы, ‑ и очень много осложнений у детей, которые имеют метаболические нарушения, даже ожирение и избыток массы тела», — подчеркнул врач.

Среди болезней, отягчающих течение COVID-19, Бережанский выделил сахарный диабет, болезни щитовидной железы.