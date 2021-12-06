Лос-Анджелес, США, 5 декабря, 2021, 22:18 — ИА Регнум. Американская певица Билли Айлиш выпустила тизер будущего клипа на песню Male Fantasy («Мужская фантазия»). Артистка опубликовала ролик в личном Instagram-аккаунте 5 декабря.

Скриншот с YouTube Билли Айлиш

https://www.instagram.com/tv/CXG9AiIr4Nq/

«Это один из моих первых клипов, который я редактировала в одиночку, и это было очень весело и приятно», — пишет Айлиш. Премьера ролика запланирована на 6 декабря 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, что релиз песни Male Fantasy состоялся ещё в июле 2021 года. Композиция вошла в трек-лист второго студийного альбома Айлиш под названием Happier Than Ever.