Генуя, Италия, 5 декабря, 2021, 21:55 — ИА Регнум. 5 декабря в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» «Сампдория» в матче шестнадцатого тура итальянской Серии А сезона 2021/22 потерпела крупное поражение от римского «Лацио» со счетом 1:3. В составе «орлят» забитыми мячами отметились Сергей Милинкович-Савич (7' Маттиа Дзакканьи) и Чиро Иммобиле (17' Маттиа Дзакканьи, 37' Сергей Милинкович-Савич). Единственный мяч хозяев на 89-й минуте забил Маноло Габбьядини после навеса Риккардо Чиерво.

Clément Bucco-Lechat Чиро Иммобиле

Желтые карточки получили Антонио Кандрева (14'), Бартош Берешиньский (38'), Фабио Квальярелла (39'), Сергей Милинкович-Савич (67'), Адриен Сильва (80') и Ведат Мурики (88'). Единственную красную карточку на экваторе второй половины получил Милинкович-Савич. На матче работала бригада арбитров во главе с Микаэлем Фаббри.

Стартовые составы команд:

«Сампдория»: Аудеро, Ауджелло, Шабо, Берешиньский (Есида, 58'), Феррари (Драгушин, 46'), Экдаль, Торсбю, Верре (Сильва, 46'), Кандрева (Чиерво. 85'), Габбьядини, Квальярелла (Капуто, 46').

«Лацио»: Стракоша, Фелипе, Хюсай, Ачерби, Марушич, Милинкович-Савич, Башич, Катальди (Лейва, 64'), Педро (Андерсон, 64'), Дзакканьи (Ладзари, 78'), Иммобиле (Мурики, 46').

Статистика матча («Сампдория"/ «Лацио»)

Удары 13/6

Удары в створ 4/5

Владение 47%/53%

Угловые 6/0

Нарушения 13/9

«Лацио», одержав седьмую победу в чемпионате, набрал 25 очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице Серии А. «Сампдория» с пятнадцатью очками расположилась на пятнадцатом месте.