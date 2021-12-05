Мадрид, 5 декабря, 2021, 21:54 — ИА Регнум. Теннисист Даниил Медведев принёс сборной России победу в финале Кубка Дэвиса, обыграв в решающем матче представителя команды Хорватии Марина Чилича. Встреча, которая прошла 5 декабря в Мадриде, завершилась со счётом 7:6 (9:7), 6:2.

(сс) robbiesaurus Даниил Медведев

Матч продолжался почти 1 час 30 минут.

Напомним, ранее российский теннисист Андрей Рублев обыграл хорвата Борну Гойо со счетом 6:4, 7:6 (7:5).

Таким образом, сборная России по теннису стала победителем Кубка Дэвиса в третий раз в истории.