Москва, , 22:18 — REGNUM Телеведущий и комик Максим Галкин продемонстрировал дизайн своего педикюра. Он опубликовал фотографию ног в Instagram-аккаунте 5 декабря.

Максим Галкин Скриншот с YouTube

https://www.instagram.com/p/CXGP9yFMD7l/

В качестве рисунка на большом пальце Галкин выбрал изображение мультипликационного персонажа Микки Мауса. «Сегодня исполняется 120 лет со дня рождения Уолта Диснея! Вот решил поздравить нас всех с юбилеем классика», — объяснил свой выбор артист.

Многие пользователи негативно отнеслись к такому способу поздравления. Комментаторы считают, что педикюр могут делать только женщины, так как данная процедура не добавляет Галкину маскулинности.

«Не смешно», — пишет lukianenkoekaterina.

«Люблю Микки Маусов и люблю Галкина, но это перебор», — считает sharset_shariki_minsk.

«А по-другому нельзя было поздравить?» — спрашивает 3183.nadezhda.

«Скоро ни одного мужчины не останется. Сегодня ещё и Баскова увидела с накрашенными ногтями. Одно расстройство», — поделилась sata_dentist.

Ранее пользователи Сети раскритиковали певца Николая Баскова. Артист сделал татуировку на шее, а также цветной маникюр.

Читайте ранее в этом сюжете: Ольга Орлова тайно вышла замуж