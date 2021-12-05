«Перебор» — в Сети раскритиковали Максима Галкина за педикюр с Микки Маусом
Москва, 5 декабря, 2021, 22:18 — ИА Регнум. Телеведущий и комик Максим Галкин продемонстрировал дизайн своего педикюра. Он опубликовал фотографию ног в Instagram-аккаунте 5 декабря.
https://www.instagram.com/p/CXGP9yFMD7l/
В качестве рисунка на большом пальце Галкин выбрал изображение мультипликационного персонажа Микки Мауса. «Сегодня исполняется 120 лет со дня рождения Уолта Диснея! Вот решил поздравить нас всех с юбилеем классика», — объяснил свой выбор артист.
Многие пользователи негативно отнеслись к такому способу поздравления. Комментаторы считают, что педикюр могут делать только женщины, так как данная процедура не добавляет Галкину маскулинности.
«Не смешно», — пишет lukianenkoekaterina.
«Люблю Микки Маусов и люблю Галкина, но это перебор», — считает sharset_shariki_minsk.
«А по-другому нельзя было поздравить?» — спрашивает 3183.nadezhda.
«Скоро ни одного мужчины не останется. Сегодня ещё и Баскова увидела с накрашенными ногтями. Одно расстройство», — поделилась sata_dentist.
Ранее пользователи Сети раскритиковали певца Николая Баскова. Артист сделал татуировку на шее, а также цветной маникюр.