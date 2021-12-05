Нижний Новгород, 5 декабря, 2021, 21:46 — ИА Регнум. 5 декабря «Нижний Новгород» в матче семнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 одержал победу над казанским «Рубином» со счетом 2:1. После игры главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий прокомментировал игру 20-летнего флангового нападающего Хвичи Кварацхелии: «Его действия на футбольном поле предполагали замену еще в перерыве», — заявил Слуцкий.

Анна Нэсси Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия был заменен на 52-й минуте встречи с «Нижним Новгородом» сразу после того, как получил желтую карточку. В текущем сезоне Кварацхелия принял участие в семнадцати матчах за «Рубин» во всех турнирах, в которых отметился лишь одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

Текущее соглашение Кварацхелии с «Рубином» рассчитано до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает грузинского нападающего в 18 миллионов евро.