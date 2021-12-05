Москва, 5 декабря, 2021, 21:40 — ИА Регнум. 5 декабря немецкий интернет-портал transfermarkt сообщил, что сумма трансфера 21-летнего российского голкипера Ильи Свинова из воронежского «Факела» в московский «Спартак» составит 250 тысяч евро. Трансфер состоится 1 января 2022 года.

Антон Зайцев Александр Селихов

В текущем сезоне Илья Свинов принял участи в 24-х матчах Футбольной Национальной Лиги 2021/22, в которых пропустил 22 мяча. На счету Свинова одиннадцать «сухарей».

На данный момент в составе «Спартака» на позиции вратаря могут сыграть Александр Селихов и Александр Максименко. 8 ноября 37-летний российский голкипер Артем Ребров объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.