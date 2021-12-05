Лос-Анджелес, США, 5 декабря, 2021, 22:16 — ИА Регнум. Sony Pictures опубликовала сцену из сиквела мультфильма «Человек-паук: Через вселенные». Видео доступно с 5 декабря на YouTube-канале российского подразделения компании.

Цитата из а/ф «Человек-паук: Через вселенные», реж. Боб Персичетти, Питер Рэмзи, Родни Ротман. 2018. США Майлз Моралес

В трейлере показан повзрослевший Человек-паук Майлз Моралес, к которому через портал пришла Гвен Стейси. После чего они отправляются в её вселенную.

Добавим, что продолжение мультфильма о приключениях Майлза Моралеса будет разделено на две части. Премьера первой запланирована на 27 октября 2022 года.