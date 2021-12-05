Москва, , 21:27 — REGNUM 22-летний атакующий полузащитник московского «Динамо» и национальной сборной Польши по футболу Себастьян Шиманьски, получивший повреждение в матче семнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 с «Уфой», может пропустить матч следующего тура с санкт-петербургским «Зенитом», который пройдет 12 декабря.

«Нужно подождать, когда будет проведен осмотр. На первый взгляд, все выглядит не очень хорошо, понятно, что сейчас игрок испытывает боль», — рассказал главный тренер «бело-голубых» Сандро Шварц.

В текущем сезоне Себастьян Шиманьски сыграл в семнадцати матчах за московский клуб во всех турнирах, в которых набрал 11 (5+6) очков по системе гол+пас. Польский футболист является лучшим ассистентом «Динамо».

Шиманьски перешел в «Динамо» 1 июля 2019 года из варшавской «Легии2 за 5,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника сборной Польши, по оценкам портала transfermarkt, составляет 8 миллионов евро. Текущее соглашение футболиста с «Динамо» рассчитано до 30 июня 2026 года.