6 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Британцы обсудили в Twitter ужесточение правил въезда в страну для туристов в связи с распространением нового штамма COVID-19.

Джейн Спай, , 10:45 — REGNUM В связи с распространением нового варианта COVID-19 «Омикрон» в Великобритании ужесточают правила для путешественников. Все направляющиеся в страну обязаны будут сдать тест минимум за 48 часов до отправления. Сейчас действует правило самоизоляции до того, как будет получен негативный тест по прибытии. Также пополнится список стран из «красного листа», люди, прилетающие из них, должны соблюдать режим самоизоляции в течение 10 дней. Как сообщил министр здравоохранения, в список войдет Нигерия, потому что за последние несколько дней 21 выявленный случай заболевания «Омикроном» был связан с поездками в Нигерию.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Некоторые пользователи написали, что вводя новые правила и не говоря о том, что будет со старыми, власти запутывают людей и зачастую противоречат сами себе.

«Моё последнее понимание того, как съездить в США: Национальная служба здравоохранения (NHS) и Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) объявил о том, что тестирование не требуется в течение 90 дней после того, как ты переболел. CDC говорит, что можно путешествовать из Великобритании в США по документам о том, что ты переболел. Сейчас в Великобритании говорят о тестировании перед въездом и в течение 2 дней несмотря на то, что NHS сказали не тестировать в течение 90 дней? Никаких внутренних ограничений», — написал @stephen_skeet.

В комментариях отметили, что правила похожи на то, что ввели в США, но от этого они разумнее и понятнее не стали.

«То есть то же самое, что в США? Кажется разумным это трансатлантическое постоянство, не так ли? Нет, зачеркните это. Тестирование перед полетом имеет смысл. Но тестирование перед полетом, а затем в течение двух дней по прилете вообще непоследовательно!» — прокомментировал @bhushansethi1.

Комментаторы начали обращаться в турагентства с просьбами изменить правила отмены бронирований, потому что с вводимыми правилами ехать уже не хочется. Некоторые пользователи рассказали, что они уже вернули билеты.

Отмена новогодних корпоративов Pexels

«Jet2, время дать своим покупателям шанс отменить каникулы. Вы были практически лучшей туристической компанией за время пандемии, дайте нам такую возможность. Это не было частью моей сделки, когда я бронировал январское путешествие с моей бабушкой», — рассказал @thompsonjack18.

Некоторые комментаторы написали, что они откажутся от своих новогодних планов из-за изменившихся правил.

«Я не могу смириться с этими изменениями. Теперь надо четыре раза сдавать тест, чтобы посетить семью перед Рождеством. Думаю, что придется отменить все планы. Еще одно Рождество разрушено», — написал @saundke1.

Среди комментаторов есть те, кто все-таки считает решение правительства правильным, потому что таким образом заразные и здоровые люди не будут смешиваться в самолете.

«Это более разумно! Зачем тестировать людей после того, как они перемешались в самолете. Мудрее делать это перед тем, как они въедут в страну. Мне летать удобнее с этими правилами», — отметил @charlotteukcity.

Ряд пользователей считает ПЦР-тестирование за несколько дней до полета абсурдным, потому что подхватить вирус легко можно за эти 48 часов. В качестве решения они предлагают проводить экспресс-тестирование при регистрации на рейс или сразу перед посадкой.

ПЦР-тестрирование на COVID-19 Pskov.ru

«Я сейчас во Франции. Более чем счастлива, чтобы меня протестировали. Я хочу, чтобы я и моя семья и друзья была в безопасности. Но тестирование не имеет смысла. Я могу пойти сдать мазок в понедельник или вторник, и на тот момент результат будет негативный. Но потом я могу уехать в Париж и потенциально подхватить COVID-19 (надеюсь, нет) до моего полета. Мои бумаги скажут, что результат отрицательный, а я вполне могу быть заразной. Не правильнее ли делать экспресс-тесты прямо перед посадкой?» — прокомментировала @27_lynn.

Часть пользователей считает, что тестирование не поможет, потому что это никак не отразится на распространении вируса по территории Великобритании. Единственное, на что новые правила повлияют, по мнению комментаторов, это на сферу туризма.

«Это практически или совсем не отразится на «Омикроне», который уже в Великобритании. Но это также еще глубже засадит гвоздь в гроб туристической индустрии», — прокомментировал @OliverBerlau.

По мнению части пользователей, новые правила настолько абсурдны, что следующим шагом станет ПЦР-тестирование прибывающих через канал мигрантов.

«Это будет включать людей, которые приплывают сюда на шлюпке?» — поинтересовался @Angie_Oldham.