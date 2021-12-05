Москва, , 21:20 — REGNUM Основной причиной, не позволяющей объединится Донецкой и Луганской Народным Республикам, является необходимость выполнения Минских соглашений. Об этом 5 декабря заявил глава ДНР Денис Пушилин на встрече с общественностью в Москве.

Денис Пушилин Smdnr.ru

«Мы упираемся пока в «Минск», — цитирует слова Пушилина его официальный сайт. — Если мы объединимся, то мы даем Киеву возможность совершенно аргументированно говорить, что надо пересматривать «Минск», потому что поменялись стороны-подписанты».

Как передавало ИА REGNUM, 5 декабря глава ДНР Денис Пушилин на встрече с общественниками и журналистами Москвы заявил, что ДНР добивается установления пассажирского железнодорожного сообщения с РФ, данный вопрос не забыт.