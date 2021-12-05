Москва, 5 декабря, 2021, 21:20 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Индию для участия во встрече «2+2» глав оборонных ведомств и министров иностранных дел России и Индии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны страны.

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«Министр обороны России прибыл в Нью-Дели, где 6 декабря пройдут консультации глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Индии в формате «2+2», — отметили в ведомстве.

Кроме того, Шойгу примет участие в заседании российско-индийской комиссии по военно-техническому сотрудничеству.