Москва, , 21:18 — REGNUM 5 декабря в Москве на стадионе «ВТБ Арена» «Динамо» в матче семнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 одержало уверенную победу над «Уфой» со счетом 2:0. Самым ценным игроком встречи с оценкой 8.34 по версии портала WhoScored был признан 18-летний атакующий полузащитник сборной России Арсен Захарян, отметившийся одним забитым мячом, двумя успешными отборами и одной выигранной верховой дуэлью. Точность передач футболиста составила 89%.

В текущем сезоне Арсен Захарян принял участие в семнадцати матчах за московскую команду во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Футболист является одним из лучших в команде по системе гол+пас.

После семнадцатого тура «Динамо», набрав 35 очков, укрепилось на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России и сократило отставание от «Зенита» до двух очков.