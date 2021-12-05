5 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили информацию об аресте начальника отдела полиции в Москве из-за дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Светлана Рыбина, , 22:45 — REGNUM Информация, согласно которой Пресненский суд Москвы арестовал начальника отдела полиции по столичному району Ростокино полковника Игоря Гоцуляка, которому вменяют мошенничество в особо крупном размере, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 5 декабря в социальной сети Facebook.

Иосиф Сталин © ИА REGNUM

«Господи, как же эти воры достали уже! Когда уже нажрутся и лопнут?! Ловят их всё, ловят, а им хоть бы что», — отмечает Жанна Ф.

Многие пользователи пришли к выводу, что столь огромные суммы, которые фигурируют в данном деле, говорят о том, что местные коррупционеры жили на широкую ногу и ничего не боялись.

«85 миллионов не хватало на жизнь. И что же это за должность начальника налоговой, чтобы только взятка была за неё 85 миллионов? Сколько она тогда позволяет зарабатывать?! Где всё это время были правоохранительные органы? Следственный комитет куда смотрит? Как такое вообще допустимо в нашем государстве?» — задаётся вопросами Pavlina O.

Взятка sajinka2

Некоторые комментаторы отмечают, что раз лишь одна взятка, которая фигурирует в этом деле, насчитывала сумму почти 85 млн рублей, то какие же суммы коррупционеры могут проворачивать за год.

«Если за место кормления платят по 85 миллионов единоразово, могу себе представить, сколько они там намывают в год! Многократно больше! Надо всю цепочку преступлений раскрывать, там много интересного выяснится», — считает Ирина И.

Часть людей полагает, что попытки руководства России бороться с коррупцией терпят неудачу, раз на скамье подсудимых оказываются единичные «оборотни в погонах», в то время как их «коллеги» продолжают налаживать своё благосостояние за счёт российских граждан.

«Ради этого стоило менять название «милиция» на «полиция»? Как была коррупция в рядах силовиков, так она и осталась. Ничего не изменилось», — указывает Владимир Ш.

«А раньше что, не знали? А его коллеги в первый раз слышат о коррупции? Все всё знали раньше, просто этот кадр кому-то не тому перешёл дорогу, на чём и погорел», — пишет Елена Е.

Ряд пользователей указывает на то, что система не способна отвадить коррупционера от совершения им противоправных действий. Это значит, что меры, принимаемые в отношении преступников у власти, слишком слабы, считают граждане.

«Только высшая мера наказания спасёт ситуацию. Чем дальше, тем они наглее! И ведь эти ворованные деньги не приносят счастья никому, позорят нашу страну, показывают гадкий пример окружающим, в том числе подрастающему поколению, которое расставляет соответствующим образом свои приоритеты в жизни! Это самое настоящее предательство Родины!» — поделился своим мнением Alexey C.

Нашлись и те, кто убеждены, что наступил момент, когда руководству России пора серьёзно взяться за рассадник коррупции, нанеся ему сокрушительный удар.

«Негодяев хватает. Не хватает только Иосифа Виссарионовича Сталина. Быстро бы этот коррупционер ушёл копать тоннель на Сахалин, не гибли бы массово шахтёры, нормально бы заиграла футбольная сборная, цены бы поползли вниз, а не вверх. Где Иоан IV Грозный? Где Пётр Великий? Нам нужен рывок вверх!» — написал Евгений Т.

Напомним, 4 декабря РИА Новости опубликовало материал, согласно которому Пресненский суд Москвы арестовал начальника отдела полиции по столичному району Ростокино полковника Игоря Гоцуляка, которому вменяют мошенничество в особо крупном размере. По информации РБК, полицейский чин оказался под стражей из-за дела о мошенничестве и посредничестве во взятке на сумму 84,6 миллиона рублей. Гоцуляка подозревают в содействии в назначении на должность начальника или замначальника ФНС по Самарской области.