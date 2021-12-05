Москва, 5 декабря 2021, 21:13 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» одна из самых эффективных и безопасных в мире. Об этом он сообщил во время переговоров с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного полумесяца (МФКК) Франческо Роккой.
Глава России выразил надежду на то, что глава МФКК поможет с продвижением вакцины «Спутник V» в мире.
Президент также подчеркнул, что при вакцинации населения России власти стараются идти путем убеждения, но не принуждения, что приносит положительный результат.