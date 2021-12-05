Москва, , 21:13 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» одна из самых эффективных и безопасных в мире. Об этом он сообщил во время переговоров с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного полумесяца (МФКК) Франческо Роккой.

Путин

«Миллионы человек, которые получили прививку, и анализ получаемой информации говорит о том, что российская вакцина является одной из самых эффективных с точки зрения защиты от COVID-19 и безопасной, имея в виду практически отсутствие всяческих последствий», — подчеркнул Путин.

Глава России выразил надежду на то, что глава МФКК поможет с продвижением вакцины «Спутник V» в мире.

«Нужно как можно быстрее соответствующий получить сертификат от Всемирной организации здравоохранения с тем, чтобы наша вакцина «Спутник-V» имела возможность более широко распространяться в мире», — добавил Путин.

Президент также подчеркнул, что при вакцинации населения России власти стараются идти путем убеждения, но не принуждения, что приносит положительный результат.