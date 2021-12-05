Москва, , 22:15 — REGNUM Телеведущая и бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова рассказала, что вышла замуж. Она написала пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте 5 декабря.

Ольга Орлова Скриншот с YouTube

https://www.instagram.com/p/CXGfBvRItQ0/

«Мы расписались ровно во вторую годовщину нашего знакомства. Тихо, скромно, вдвоём», — заявила телеведущая, уточнив, что церемония бракосочетания состоялась ещё в сентябре 2021 года. «Я всегда верила, что где-то по земле ходит мужчина, который ищет меня так же, как и я его. И я его встретила… Я очень счастлива», — поделилась радостью Орлова.

Ранее Ольга Орлова состояла в браке бизнесменом Александром Кармановым. Их союз распался ещё в 2004 году.

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