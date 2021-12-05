Бергамо, Италия, 5 декабря, 2021, 21:11 — ИА Регнум. 26-летний атакующий полузащитник «Аталанты» и сборной России по футболу Алексей Миранчук может стать частью сделки по переходу 24-летнего ивуарийского нападающего «Сассуоло» Жереми Бога в клуб из Бергамо. Об этом 5 декабря сообщило издание Calciomercato.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Миранчук

Трансферная стоимость нападающего «Сассуоло» Бога, по оценкам портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро. Миранчука оценивают в 13,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Алексей Миранчук принял участие лишь в девяти матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами в поединках с «Вильярреалом» и «Сампдорией».