Москва, 5 декабря, 2021, 21:06 — ИА Регнум. В возрасте 75 лет скончался создатель кинофестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Дарья Драй ИА REGNUM Свечи

«Марк умер», — отметил источник, добавив, что смерть наступила 5 декабря в больнице на Таганке.

Марк Рудинштейн родился 7 апреля 1946 года в Одессе в семье Израиля Рудинштейна, директора магазина «Военная книга» и Таубы Рудинштейн.

В 1972—1976 годах учился в Театральном училище имени Щукина. С 1982 по 1983 годы занимал пост директора концертов ВИА «Здравствуй, песня!».

Был организатором первого в Советском Союзе рок-фестиваля, прошедшего в Подольске в сентябре 1987 года.

В 1990 году Рудинштейн организовал кинофестиваль «Кинотавр», которым руководил 15 лет. Рудинштейн был трижды женат, от первого брака у него осталось дочь Наталья.