Москва, , 21:03 — REGNUM 5 декабря издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что 49-летний итальянский тренер Паоло Ваноли 15 декабря прибудет в Москву для подписания контракта с московским «Спартаком». Итальянец сменит Руя Виторию на посту главного тренера основной команды «красно-белых».

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Вчера, 4 декабря, московский «Спартак» в матче семнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 одержал победу над грозненским «Ахматом» со счетом 2:1. На данный момент «красно-белые» с шестью победами и 23-мя очками идут на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

В период с 2017 по 2018 годы Паоло Ваноли занимал должность ассистента Антонио Конте, когда тот тренировал лондонский «Челси».

Руй Витория пришел в «Спартак» 21 мая 2021 года после того, как бывший тренер «красно-белых» Доменико Тедеско объявил о том, что намерен покинуть московский клуб по личным причинам.