Москва, 5 декабря, 2021, 21:00 — ИА Регнум. Блогер Дмитрий Якушев призвал сотрудников Следственного комитета (СК) «остановиться» и не проводить проверку творчества рэперов Oxxxymiron и Noize MC. Якушев опубликовал пост на эту тему в своём блоге в «Живом журнале» 5 декабря.

Игорь Клепнев Рэпер Oxxxymiron

«Не было никакого «Обращения группы патриотов». Это же была шутка», — утверждает блогер. По словам Якушева, ранее опубликованная просьба о проверке песен рэперов была «вымышленным обращением, специально написанным в идиотской форме, сатирой на наше время».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель Следственного комитета (СК) Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил изучить творчество музыкантов Oxxxymiron и Noize MC. Причиной стало «обращение группы патриотов России», в котором утверждается, что в текстах песен рэперов «усмотрены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности».