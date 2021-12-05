Сочи, Краснодарский край, 5 декабря, 2021, 20:57 — ИА Регнум. 5 декабря в Сочи на стадионе «Фишт» футбольный клуб «Сочи» в матче семнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги сезона 2021/22 потерпел поражение от «Краснодара» со счетом 1:2. При этом «быки» играли в меньшинстве с 87-й минуте после удаления Гжегожа Крыховяка.

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Первый мяч на девятнадцатой минуте встречи забил 24-летний колумбийский нападающий Сандер Матео Кассьерра после передачи Данилы Прохина — 1:0. Через четыре минуты атакующий полузащитник сборной Швеции Виктор Классон вернул «быков» в игру, реализовав пенальти — 1:1. В дебюте второй половины Классон офомил дубль, замкнув прострел Алексея Ионова с правого фланга атаки — 1:2.

Желтые карточки получили Кристиан Рамирес (26'), Данила Прохин (33'), Александр Черников (73') и Тонни Вилена (79'). На матче работала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Ассистенты главного судьи — Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

Статистика матча («Сочи"/ «Краснодар»)

Удары 17/7

Удары в створ 6/3

Владение 48%/52%

Угловые 7/2

Нарушения 8/10

Составы команд:

«Сочи»: Адамов, Родриго, Юрганов, Прохин, Цаллагов, Юсупов (Барсов, 74'), Нобоа, Заика (Жоаозиньо, 68'), Маргасов, Бурмистров (Ангбан, 74'), Касьерра (Попов, 84').

«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес (Чернов, 60'), Пантелеао, Петров, Крыховяк, Ионов (Спаич, 89'), Черников, Классон, Сперцян (Рейхмен, 90'), Ильин (Вилена, 74').

«Краснодар», одержав восьмую победу в сезоне и набрав 28 очков, обошел «Сочи» и поднялся на третье место в турнирной таблице лиги. «Сочи» с 28-ю очками опустился на четвертую строчку.